Palermo, GdS: “La vittoria resta un miraggio. Col Parma arriva un altro pareggio”

Mignani ferma la capolista, ma non riesce a fare festa. Brutto infortunio per Di Mariano. I rosanero non si sbloccano, play-off ancora da blindare

Il Palermo continua a non riuscire a vincere, ottenendo un altro pareggio contro il Parma. Nonostante ciò, l'allenatore Mignani è soddisfatto del risultato, considerando che la squadra ha giocato alla pari contro la capolista e ha sfiorato la vittoria in tre occasioni. L'obiettivo di Mignani è preparare la squadra per i play-off, evitando critiche alla difesa e dimostrando che il cambio di allenatore è stato utile. L'allenatore sarebbe anche contento di ottenere quattro pareggi nelle ultime quattro partite per far assimilare alla squadra la sua filosofia di gioco. Nonostante il pareggio, il Palermo è riuscito a bloccare il Parma, giocando con una difesa a tre e dimostrando grinta e compattezza. Tuttavia, l'infortunio di Di Mariano è stata l'unica nota negativa della partita. L'obiettivo principale di Mignani era evitare la sconfitta, quindi ha effettuato sostituzioni tattiche per preservare il risultato.