Palermo, rebus allenatore: il club rosanero incassa il no di Castori, Caserta e Vivarini…

“C’era un Palermo che ogni estate aveva tre allenatori a libro paga, mentre oggi ad agosto non ne ha ancora uno”.

Apre così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori in casa Palermo. A due settimane circa dal ritiro pre-campionato a Petralia Sottana, la dirigenza rosanero prosegue il suo casting alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio di Rosario Pergolizzi. Oltre alla candidatura autorevole dell’attuale tecnico della Virtus Entella Roberto Boscaglia, la cui riconferma è a sorpresa tutt’altro che scontata (LEGGI QUI I DETTAGLI), il club di viale del Fante ha sondato diversi profili in modo più o meno diretto.

Per quanto riguarda l’ipotesi Fabio Caserta, la pista si sarebbe decisamente raffreddata, con il tecnico della Juve Stabia che oggi non sarebbe più in cima alla lista dei desideri di Sagramola e Castagnini. Ma non solo; nonostante la recente smentita da parte dell’amministratore delegato del Palermo, un sondaggio per Daniele De Rossi sarebbe stato realmente fatto. Il Palermo, inoltre, continua a monitorare la situazione relativa al futuro di Vincenzo Vivarini. Se il tecnico lascerà Bari ed il Bari dopo la mancata promozione in Serie B, il club rosanero sarebbe pronto ad inserirsi.

Infine, la società avrebbe incassato un altro ‘no’: si tratta di Fabrizio Castori, attuale tecnico del Trapani.