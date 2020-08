Virtus Entella, summit Gozzi-Boscaglia: fumata grigia, il tecnico vola in Sicilia. E il Palermo…

Quale futuro per Roberto Boscaglia?

“Fumata grigia. Si può sintetizzare in questo modo l’esito dell’incontro che è andato in scena ieri tra il patron dell’Entella, Antonio Gozzi, e Roberto Boscaglia, il tecnico che in due anni ha riportato i biancocelesti in serie B e li ha condotti alla salvezza con una giornata d’anticipo”, apre così l’edizione odierna de ‘Il Secolo XIX’ dopo il summit andato in scena nella giornata di ieri, prima del ritorno in Sicilia del tecnico.

Sì, perché Boscaglia oggi tornerà in Sicilia nella sua Gela per trascorrere le vacanze dopo l’ultima gara di campionato che ha visto l’Entella impegnata contro il Cittadella. E lo farà senza alcuna certezza di allenare i chiavaresi anche nella prossima stagione, nonostante vi sia un contratto che leghi l’allenatore alla società ligure fino al 30 giugno 2021. “Il presidente Gozzi s’è concesso altre quarantotto ore di tempo per prendere la decisione definitiva, per dire sì o no a Boscaglia”, si legge. “Gozzi e la dirigenza si sono fatti, e probabilmente hanno girato a Boscaglia, la domanda che un po’ tutti si sono posti in questi mesi e in queste ultime settimane: si poteva fare di più con questa squadra? […] Che il management biancoceleste non sia rimasto particolarmente soddisfatto del cammino da gennaio in poi è evidente ed è stato anche uno dei temi di riflessione forte nel confronto di ieri con il tecnico”. Durante l’incontro, dunque, qualche perplessità da parte del club è venuta fuori, con le parti che si sarebbero prese del tempo per decidere.

Virtus Entella, il Palermo e la verità di Boscaglia: “Ho deciso il mio futuro”

IL PALERMO – Boscaglia, inoltre, da settimane è corteggiato dal Palermo, che avrebbe pensato al tecnico siciliano dopo il ritorno tra i professionisti. Ragion per cui – secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ – alla luce dei rapporti non più idilliaci tra lo stesso allenatore e l’Entella, il club di viale del Fante sarebbe pronto ad inserirsi, provando a convincere Boscaglia a sposare la causa rosanero. D’altra parte, il tecnico può già contare sulla stima della dirigenza, della tifoseria e di quei calciatori che ha già allenato: Pelagotti, Lancini e Martinelli. Tuttavia, il Palermo dovrebbe migliorare la sua offerta sia dal punto di vista della durata del contratto, sia per quanto concerne la cifra proposta inizialmente.

Seguiranno aggiornamenti…