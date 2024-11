Palermo, Ranocchia può essere l’arma in più: il nuovo ruolo del numero 10

Nella sfida dei rosanero contro la Samp uno dei giocatori che più si è messo in mostra è stato sicuramente Ranocchia , dopo un inizio di campionato non all'altezza delle aspettative, è sembrato essere tornato ai suoi livelli con una partita qualitativamente importante.

IL NUOVO RUOLO DEL NUMERO 10

Il nuovo ruolo dell'ex Empoli si potrebbe definire camaleontico: partendo da un ruolo più simile a quello di vertice basso, il numero 10 ha sfruttato molte volte questa posizione premiando i movimenti degli esterni alti, portando a molte occasioni da rete nel corso del match, soprattutto dal lato di Di Francesco. Sono infatti ben sei i passaggi di Ranocchia che hanno portato ad un tiro, nonostante una posizione più arretrata. I compiti offensivi però non sono mancati, soprattutto dialogando con i compagni di reparto e fornendo ben cinque passaggi nell'ultimo terzo di campo e tre dentro l'area blucerchiata. L'ex Juve è andato anche molte volte al tiro da fuori, una caratteristica importante per un calciatore con la sua qualità: sono cinque le conclusioni tentate. Il centrocampista ha svariato per tutto il campo dando sostanza in fase di pressing, non tralasciando anche qualità e imprevedibilità, caratteristiche mancanti nel centrocampo di Dionisi.