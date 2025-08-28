Palermo, Radio Italia è Official Media Partner per la stagione 2025/2026

"Radio Italia solomusicaitaliana è Official Media Partner del Palermo FC per la stagione 2025/2026. La partnership, che unisce la passione per la musica italiana all’amore per il grande calcio, era già stata anticipata in occasione di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO, il più grande evento musicale gratuito organizzato da Radio Italia lo scorso 27 giugno a Palermo. Nella suggestiva cornice del Foro Italico, davanti a oltre 50mila persone, il Club rosanero ha presentato ufficialmente il nuovo Home Kit, alla presenza sul palco del Presidente Dario Mirri, di mister Inzaghi e del capitano Matteo Brunori, per raccontare in anteprima al pubblico del concertone le emozioni collegate alla nuova maglia, simbolo di identità, orgoglio e innovazione. In quell’occasione il Palermo ha donato una maglia personalizzata a tutti gli artisti coinvolti. La collaborazione, fondata sulla condivisione di valori comuni, vedrà Radio Italia al fianco del Club anche in occasione di prossime iniziative condivise, contribuendo a creare esperienze uniche per i tifosi rosanero e per la città.