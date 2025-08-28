Palermo-Frosinone, i precedenti: il dato è in favore dei rosanero

Nella serata di sabato il Palermo affronterà il Frosinone. Una sfida che conta 12 precedenti tra Serie A, Serie B e Serie C con un bilancio in favore dei rosanero: 7 vittorie, 2 sconfitte, e 3 pareggi. Anche al Barbera, stadio in cui il match si disputerà, il dato è in favore dei siciliani: 5 vittorie e un pareggio. Al Benito Stirpe, invece, il bilancio è in totale parità: 2 vittorie, 2 sconfitte e 2 pareggi.