Palermo-Frosinone, i precedenti: il dato è in favore dei rosanero

Nella serata di sabato il Palermo affronterà il Frosinone. Una sfida che conta 12 precedenti tra Serie A, Serie B e Serie C con un bilancio in favore dei rosanero: 7 vittorie, 2 sconfitte, e 3 pareggi. Anche al Barbera, stadio in cui il match si disputerà, il dato è in favore dei siciliani: 5 vittorie e un pareggio. Al Benito Stirpe, invece, il bilancio è in totale parità: 2 vittorie, 2 sconfitte e 2 pareggi.
I PRECEDENTI
GLI ULTIMI INCONTRI TRA LE DUE SQUADRE
L'ultima sfida tra Frosinone e Palermo si giocò quasi al termine dello scorso campionato, al "Renzo Barbera", alla 37ª giornata. Il match fu decisivo per entrambe le squadre: i laziali erano in lotta per la salvezza, mentre i rosanero inseguivano un posto nei playoff. Il primo tempo, fu molto combattuto, ma venne sbloccato da Matteo Brunori. Nella ripresa, un’altra rete del capitano del Palermo chiuse definitivamente l’incontro. I siciliani conquistarono così la qualificazione ai playoff di categoria, mentre il Frosinone dovette giocarsi la salvezza all’ultima giornata, poi raggiunta per vicende extracampo che penalizzarono il Brescia. All'andata, invece, al Benito Stirpe, la sfida si concluse 1-1, con Bracaglia dei gialloblu che rispose a un iniziale vantaggio del Palermo, siglato da Roberto Insigne.
I PRECEDENTI DELLA STAGIONE 22/23
Anche nel 2022/2023 le due compagini si incontrarono 2 volte. Il Frosinone quell'anno disputò un ottimo campionato, arrivando primo e conquistando la promozione in Serie A. Le sfide con il Palermo furono dominate dall'equilibrio. All'andata, al Benito Stirpe, la compagine di casa vinse grazie a una rete di Luca Moro, in un match molto combattuto. Al ritorno la partita si concluse 1-1 con Boloca che rispose al vantaggio del Palermo, arrivato grazie a una rete da centrocampo di Valerio Verre.
