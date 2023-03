Palermo, quel ballottaggio tra Verre e Vazquez: Gattuso, il reintegro e Iachini

La prima gestione targata il tecnico calabrese in panchina, per l'attuale centrocampista del Parma non fu affatto felice. Addirittura l'ex Milan non vedeva tra gli schierabili "El Mudo", relegandolo spesso e volentieri in panchina, concedendo invece spazio al fantasista prelevato dalla Sampdoria nell'attuale sessione invernale di calciomercato. Scelte forti, che non gli garantirono grandi risultati. Allora il 20 rosanero era uno dei prospetti più interessanti della categoria, di conseguenza era inevitabile un suo utilizzo. Con il subentro di Iachini, e qualche mese in più, l'italoargentino iniziò a decidere le sorti del club del capoluogo siciliano. Al termine dell'anno Vazquez totalizzò 19 presenze, nelle quali firmò quattro reti e cinque assist. Verre inizialmente era un punto cardine dei rosanero, cinque dei suoi sette gol nella prima esperienza al Palermo li ha siglati proprio nel girone d'andata. Un dato che indica chiaramente un prima e dopo il reintegro dell'ex Siviglia.