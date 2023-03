Palermo, verso Parma: Verre e Pigliacelli a rischio. Opzioni a centrocampo e Massolo

Il Palermo rischia di perdere due pedine fondamentali in vista del match di Parma

⚽️

"Palermo freme. In forse Verre e Pigliacelli". Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna della Corriere dello Sport che punta i riflettori sul prossimo match che vedrà impegnati i ragazzi di Eugenio Corini in quel dell'Ennio Tardini contro il Parma di Fabio Pecchia. Sfida nella quale sono in dubbio le figure di Valerio Verre e Mirko Pigliacelli. Di fatto, i due giocatori hanno saltato l’allenamento costretti a casa dalla febbre.

Palermo, Verre leader tecnico per Corini: con qualità ed esperienza è un punto fermo — Nel pomeriggio la formazione guidata dal tecnico di Bagnolo Mella partirà verso l'Emilia. Confermata ovviamente la presenza nella lista dei convocati per quanto concerne l'estremo difensore rosanero ed il fantasista prelevato dalla Sampdoria nel mese di gennaio. D'altro canto, il rischio riguarda la loro piena disponibilità, con margini di recupero ancora da stabilire, al netto di due giorni di distanza dal match. Per il numero 26 è una ricaduta. Quest'ultimo aveva già dovuto saltare due gare nell'attuale di campionato di Serie B, quelle di Bolzano contro il SudTirol e poi in casa con la Ternana. Invece, per quanto concerne Mirko, il suo caso è il primo in stagione.

Il Palermo di Corini dunque dovrà mischiare le carte per non mostrarsi impreparato al match di Parma, crocevia chiave in ottica playoff. Da una parte, la possibilità di ritrovare Samuele Massolo tra i pali dopo l'ultima volta, datata 12 giugno al Renzo Barbera. Giorno indimenticabile per il popolo rosanero, nel quale si raggiunse la promozione in Serie B attraverso i playoff vinti contro il Padova. L'ex Fermana sotto la guida di Silvio Baldini lo scorso anno ha saputo attendere il suo momento. Perseveranza, sacrificio, focalizzazione, che gli hanno regalato un finale di stagione grandioso, chissà che sia arrivata proprio adesso l'opportunità di misurarsi con il torneo cadetto.