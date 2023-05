Palermo, quanta fatica in attacco: gli ultimi due gol dalle retrovie

"Ritrovare i gol degli attaccanti per centrare un obiettivo ancora possibile e alla portata: i play-off. Il Palermo dopo la sosta per le Nazionali non è ancora riuscito a centrare un successo, in cinque gare due sconfitte e tre pareggi", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sulla squadra allenata da Eugenio Corini .

Nonostante il cammino non particolarmente esaltante, Brunori e compagni possono ancora credere di staccare un pass per i prossimi playoff visto il solo punto che separa i rosanero da Pisa, Reggina e Ascoli. "Per raggiungere questo sogno, però, bisogna che l’attacco torni ad essere decisivo e ad avere numeri importanti", si legge. Nelle ultime due partite disputate contro Benevento e Como sono stati, infatti, Sala e Buttaro e realizzare gli unici due gol del Palermo. Ritrovare la brillantezza e l'efficacia di un reparto apparso in difficoltà nelle ultime giornate può costituire un fattore decisivo per la squadra di Corini che crede ancora ai playoff.