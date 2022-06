Palermo, quale futuro per Floriano? Il Mantova sulle tracce dell’ex Bari

Il contratto che lega Roberto Floriano al Palermo scadrà giovedì 30 giugno

Quale futuro per Roberto Floriano? Sottoscritto il rinnovo del contratto che lo legherà ancora al Palermo, il direttore sportivo Renzo Castagnini è subito chiamato a costruire in sede di calciomercato la squadra che verrà per il prossimo campionato di Serie B.

Castagnini ha già le idee chiare. Priorità alla situazione relativa al ritorno di Matteo Brunori (LEGGI QUI CIFRE E DETTAGLI DELL'AFFARE) e ai rinnovi di contratto in scadenza domani, giovedì 30 giugno. Sono sette i giocatori che attendono notizie in tal senso. E non tutti sono destinati a restare in Sicilia.

Approdato nel capoluogo siciliano nel gennaio 2020 ed assoluto mattatore e protagonista nei playoff vinti dalla squadra di Silvio Baldini, il classe 1986 è diventato negli ultimi mesi un vero e proprio punto di riferimento nel tridente varato dallo stesso tecnico. Ciò nonostante, il suo futuro resta un rebus. Floriano, infatti, è sospeso in un limbo, come molti suoi compagni di squadra, in attesa di conoscere il proprio futuro.

Intanto, chi sarebbe sulle tracce del calciatore nato in Germania è il Mantova, club in cui il numero 7 rosanero ha già militato nella stagione 2013-14, collezionando trentadue presenze e diciannove reti. Una vera e propria suggestione, con il suo nome che - secondo quanto riportato dalla "Gazzetta di Mantova" - sarebbe finito sul taccuino del direttore sportivo Battisti. Seguiranno aggiornamenti...