Calciomercato Palermo, ok Juventus per Brunori: cifre, dettagli e fattore closing

Intesa tra Palermo e Juventus per il cartellino di Brunori: affare ai dettagli

Mediagol ⚽️

Brunori ed Il Palermo promessi sposi.

L'incontro tenutosi ieri negli uffici milanesi della Juventus tra il direttore sportivo della Vecchia Signora, Federico Cherubini, ed il suo omologo rosanero, Renzo Castagnini, ha gettato le basi per la permanenza del classe 1994 alla corte di Baldini.

Una chiacchierata cordiale e interlocutoria tra i due dirigenti, alla presenza dell'entourage dell'italobrasiliano, volta ad articolare termini e parametri dell'affare. Un primo step utile a concertare una formula condivisa, fedele espressione di rispettivi interessi e volontà convergenti tra le parti in causa.

La Juventus è decisa a capitalizzare al meglio, con una cessione a titolo definitivo, la straordinaria stagione del bomber in Sicilia, impreziosita da ventinove gol, cinque assist ed una leadership tecnica tracimante nel Palermo che ha conquistato la Serio B.

Il ragazzo, seppur lusingato dall'interesse di alcuni club di Serie A e varie big del torneo cadetto, intende proseguire la sua favola rosanero in un contesto che reputa ideale sotto il profilo tecnico, motivazionale ed ambientale. Fiducia e calore della piazza, impianto di gioco e filosofia calcistica di Baldini possono ulteriormente esaltare doti e vena realizzativa di Brunori, ergendolo a protagonista assoluto anche in categoria superiore.

Il Palermo, ormai prossimo ad entrare ufficialmente nella galassiaCity Football Group, con concrete prospettive di sviluppo e rilancio societario ai massimi livelli in termini di dimensioni ed ambizioni, vuole inaugurare la nuova era calcistica con un acquisto significativo e di livello. Rilevando il cartellino del proprio gioiello e garantendo a Baldini i gol utili per provare a stupire anche nelle vesti di matricola in Serie B.

Pochi dubbi sul buon esito della trattiva, si lavora per definire nel dettaglio modalità e tempi di ratifica.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, l'affare dovrebbe andare in porto per una cifra di poco inferiore ai quattro milioni, al vaglio anche una formula alternativa che prevedrebbe una base fissa di circa 3,4 milioni più una serie di bonus facilmente raggiungibili dal club bianconero, legati ad obiettivi individuali (numero di reti realizzate) e collettivi. Raggiunta l'accordo tra ile due società, non dovrebbe essere particolarmente problematico trovare l'intesa tra il Palermo e l'entourage dell'attaccante sotto l'aspetto squisitamente contrattuale. La forte e reciproca volontà di proseguire l'idillio professionale costituisce un fattore dirimente.

Brunori, oggi legato alla Juventus fino al giugno 2024, dovrebbe firmare con il club rosanero un contratto quadriennale con scadenza giugno 2026.

Per ovvie ragioni, formali e burocratiche, legate all'imminente cessione del pacchetto di maggioranza del Palermo FC alla prestigiosa holding di proprietà araba con sede in Inghilterra, la fumatabianca dell'affare dovrebbe arrivare nella prima settimana di luglio.

Si attende l'annuncio ufficiale del closing, presentazione e insediamento dei nuovi profili manageriali, in primis Giovanni Gardini, prossimo amministratore delegato, per sbloccare fattivamente l'operatività sul mercato e ratificare l'acquisto del cartellino di Matteo Brunori. Dopo aver trascinato il Palermo in Serie B a suon di gol e prestazioni di alto lignaggio, il bomber di Baldini potrebbe entrare nella storia del club rosanero in qualità di primo acquisto ufficiale del nuovo corso targato City Football Group.