La Gazzetta dello Sport, nell’articolo firmato da Fabrizio Vitale, presenta Empoli-Palermo come una prova di maturità per la capolista. I rosanero ripartono dopo la sosta con l’obiettivo di consolidare il primato, affrontando un ciclo di sei partite nel quale saranno impegnati quattro volte in trasferta. La prima sfida sarà contro un Empoli reduce da due sconfitte consecutive e deciso a cambiare marcia dopo l’avvicendamento in panchina tra Pagliuca e Andreoletti.

Filippo Inzaghi ritrova due pedine importanti come Hernani e Perin, entrambi recuperati e inseriti tra i convocati, ma destinati inizialmente alla panchina. Il tecnico rosanero vuole ripartire dalle certezze costruite nelle prime cinque giornate, proseguendo il lavoro svolto durante la pausa e valutando gradualmente nuove soluzioni tattiche. L’arrivo di Mazzitelli potrebbe favorire, nel corso delle prossime settimane, il passaggio al centrocampo a tre.

«Abbiamo fatto un’ottima sosta, ci siamo allenati molto bene e abbiamo cercato di migliorare dove dovevamo. Ho grande rispetto per l’Empoli, hanno preso un allenatore giovane e interessante. Dovremo andare a fare una grande partita, altrimenti torneremo con le ossa rotte. Penso che la squadra sia maturata, mi fido di quello che vedo tutti i giorni: sono felice che riparta il campionato, dobbiamo tenerci stretto quello che abbiamo fatto», ha dichiarato Inzaghi, sottolineando la fiducia nel gruppo e l’importanza di confermare quanto mostrato finora. Sulla disponibilità dei recuperati, ha aggiunto: «Hernani è pienamente recuperato, Perin oggi ha fatto un bell’allenamento e parte con noi. Deciderò all’ultimo, anche perché Fortin sta facendo benissimo».

Sul fronte Empoli, oltre all’esordio del nuovo allenatore Andreoletti, pesano alcune assenze. Barba non sarà disponibile a causa di un sovraccarico muscolare, mentre Magnani non è al meglio. Recuperato in extremis Shpendi, che dovrebbe iniziare dalla panchina. La formazione toscana cercherà di sfruttare il fattore campo per rilanciarsi e allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica, ma dovrà fare i conti con una capolista accompagnata da un nutrito seguito di tifosi: al Castellani sono attesi circa 2.800 sostenitori rosanero, con la possibilità di riempire completamente il settore ospiti.

Fonte: Gazzetta dello Sport