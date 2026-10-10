Il Corriere dello Sport, nell’articolo dedicato alla vigilia di Empoli-Palermo, analizza la ripartenza dei rosanero dopo 21 giorni di sosta. La squadra di Filippo Inzaghi torna in campo da capolista, forte di quattro vittorie nelle prime cinque giornate, con l’obiettivo di confermare quanto mostrato nella prima parte di stagione. Il tecnico ha scelto di non organizzare altre amichevoli durante la pausa, preferendo intensificare il lavoro a Torretta e recuperare i giocatori indisponibili. «Vedo bene la squadra», ha assicurato.

La priorità sarà mantenere la continuità, pur nella consapevolezza che una pausa così lunga può incidere sui meccanismi di gioco. Inzaghi si aspetta una gara difficile contro l’Empoli del nuovo allenatore Matteo Andreoletti, che potrebbe portare idee differenti. «Durante la sosta abbiamo cercato di migliorare, ci sentiamo pronti, ma sappiamo che l’Empoli ha un allenatore che è appena arrivato, è giovane e propone idee nuove. Noi dobbiamo ripartire tenendoci stretto quello che abbiamo fatto. La continuità è essenziale», ha spiegato il tecnico rosanero.

Sul fronte della formazione, Perin e Hernani sono recuperati, ma partiranno dalla panchina. Il portiere non ha ancora raggiunto la condizione migliore, mentre il brasiliano ha svolto l’intera settimana di allenamenti con il gruppo. Barba non sarà disponibile, mentre Mazzitelli potrebbe esordire a gara in corso: «Non è ancora a livello degli altri, ma ha messo dentro benzina; ci vuole cautela, ma può fare mezz’ora». L’allenatore ha inoltre invitato a mantenere alta l’attenzione su Vavassori, esortandolo a continuare a lavorare senza lasciarsi condizionare dall’entusiasmo, e ha indicato Gyasi come una possibile alternativa a Johnsen sulla fascia sinistra.

Un altro elemento importante sarà il sostegno dei tifosi. Al Castellani sono attesi circa 3.000 sostenitori rosanero, pronti a colorare di rosa e nero il settore ospiti e a far sentire la propria vicinanza alla squadra. Una presenza significativa che accompagna le ambizioni della capolista, chiamata a riprendere il cammino con una prestazione convincente e a difendere il primato in classifica.

Fonte: Corriere dello Sport