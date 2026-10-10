Il Giornale di Sicilia, nell’articolo firmato da Massimiliano Radicini, riporta le parole di Filippo Inzaghi alla vigilia della trasferta contro l’Empoli. Il Palermo riparte dal primo posto in classifica dopo la sosta per le Nazionali, durante la quale la squadra ha potuto recuperare energie e lavorare sui propri meccanismi. L’obiettivo è dare continuità ai risultati ottenuti finora e difendere la vetta in un campionato lungo e competitivo.

«Abbiamo fatto una bella sosta, cercando di migliorare. Tanto rispetto per l’Empoli, il nuovo tecnico Andreoletti ha delle idee interessanti. Ma io guardo alla mia squadra, sono molto felice che riparta il campionato. Siamo davanti a tutti e dobbiamo tenerci stretto quanto fatto. Mi aspetto una grande partita, altrimenti in Serie B non si vincono le partite», ha dichiarato l’allenatore rosanero, sottolineando l’importanza di riprendere il cammino con la giusta mentalità.

Sul fronte degli indisponibili, Inzaghi ha confermato il recupero di Perin e Hernani, pur precisando che il portiere non ha ancora raggiunto la condizione ottimale. Magnani e Barba accusano un po’ di affaticamento, mentre Mazzitelli non è ancora al livello dei compagni, ma potrebbe trovare spazio per una parte della gara. In attacco, Pohjanpalo è disponibile e pronto a guidare il reparto, anche se resta da valutare l’impiego di Gabrielloni, che si è allenato bene durante la pausa.

«Pohjanpalo sta bene ed è disponibile. Nell’ultima partita con la Finlandia ha giocato solo trenta minuti. Se avesse fatto tutta la gara, allora non avrebbe giocato e avremmo dato spazio a Gabrielloni», ha spiegato il tecnico, evidenziando come la profondità della rosa rappresenti una risorsa importante. Inzaghi ha parlato anche di Gomes, invitandolo a continuare a lavorare per metterlo in difficoltà nelle scelte di centrocampo.

Tra i giocatori sotto osservazione c’è Vavassori, che dovrebbe avere un’altra opportunità dal primo minuto dopo il buon lavoro svolto in allenamento. «È solo all’inizio ma si allena bene. Giocherà perché sin qui ha lavorato alla grande e si merita questa opportunità», ha affermato Inzaghi. Il tecnico ha infine citato Gyasi, recuperato e pronto a giocarsi le proprie possibilità, anche sulla fascia sinistra. Il messaggio alla squadra è chiaro: ripartire con una prestazione convincente per confermare le ambizioni rosanero.