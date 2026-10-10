Il Giornale di Sicilia, con Alessandro Arena, presenta la trasferta contro l’Empoli come un primo banco di prova importante per il Palermo dopo la lunga sosta per le Nazionali. I rosanero ripartono dal primo posto in classifica e dalla volontà di consolidare il primato, ma dovranno affrontare una squadra insidiosa, reduce da un cambio in panchina e desiderosa di risollevarsi dalle difficoltà delle ultime settimane.

La pausa ha consentito a Filippo Inzaghi di recuperare alcuni giocatori e lavorare sulle soluzioni tattiche. Il modulo di riferimento resterà il 4-2-3-1, mentre il 4-3-3 potrebbe essere utilizzato a gara in corso, in base alle esigenze della partita. Perin, Hernani e Gyasi sono recuperati, ma partiranno dalla panchina. Per il portiere ex Juventus, in particolare, lo staff preferisce rimandare il ritorno da titolare alla successiva trasferta di Mantova, così da permettergli di ritrovare la migliore condizione. In infermeria restano Strefezza e Joronen, mentre Barba non è stato convocato per un problema muscolare. Magnani, pur non essendo al meglio, seguirà invece la squadra.

Contro l’Empoli, Inzaghi dovrebbe confermare gran parte dell’undici che aveva chiuso prima della sosta. Pierozzi è favorito su Cassandro per la fascia destra, mentre al centro della difesa agiranno Bani e Ceccaroni, con Augello a sinistra. In mezzo al campo spazio a Segre e Ranocchia, con Johnsen e Vavassori sulle corsie esterne, Palumbo sulla trequarti e Pohjanpalo come riferimento offensivo. Il finlandese dovrebbe partire titolare dopo aver gestito le energie durante gli impegni con la Nazionale.

Al Castellani è atteso anche un importante sostegno del pubblico rosanero: saranno circa 2.850 i tifosi del Palermo presenti in trasferta, pronti a trasformare il settore ospiti in un muro rosanero. Un segnale dell’entusiasmo alimentato dal primato in classifica, che la squadra dovrà provare a tradurre in risultati anche lontano dal Barbera. Finora il bilancio esterno comprende la vittoria di Arezzo e il pareggio di Avellino, ma per puntare all’obiettivo degli 80 punti indicato da Inzaghi sarà necessario mantenere un rendimento elevato in ogni contesto.

La partita di Empoli apre inoltre un ciclo impegnativo: sei gare in 27 giorni, con trasferte delicate come quelle di Mantova, Pisa e Ascoli. Il Palermo dovrà migliorare ulteriormente i propri meccanismi, soprattutto in fase difensiva, dopo le cinque reti incassate nelle prime giornate. In attacco, invece, si attende un contributo realizzativo più consistente da Pohjanpalo, mentre Johnsen arriva al nuovo appuntamento in un ottimo momento di forma. La sfida in Toscana rappresenta quindi un’occasione per ripartire con il piede giusto e consolidare la vetta prima degli scontri con le dirette concorrenti.