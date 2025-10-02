Palermo, prosegue la preparazione in vista dello Spezia

Il Palermo nel pomeriggio odierno ha proseguito la preparazione in vista del match contro lo Spezia , in programma nel pomeriggio di sabato.

"È proseguita oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro lo Spezia.

I rosanero, dopo un riscaldamento, hanno effettuato un’esercitazione tattica sulla costruzione dal basso e un esercizio su costruzione e sviluppo offensivo. A concludere la seduta lavori individuali".