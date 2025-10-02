Il Palermo nel pomeriggio odierno ha proseguito la preparazione in vista del match contro lo Spezia, in programma nel pomeriggio di sabato.
Il report
Palermo, prosegue la preparazione in vista dello Spezia
Seduta pomeridiana per i rosanero: la nota del club
LA NOTA
"È proseguita oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro lo Spezia.
I rosanero, dopo un riscaldamento, hanno effettuato un’esercitazione tattica sulla costruzione dal basso e un esercizio su costruzione e sviluppo offensivo. A concludere la seduta lavori individuali".
