Giornale di Sicilia: “L’imbattibilità come Tedino, ma con Corini un punto in più”

Non è record assoluto, ma l’avvio di campionato del Palermo con Filippo Inzaghi in panchina è tra i migliori degli ultimi anni. Dopo sei giornate i rosanero restano imbattuti, con tre vittorie e tre pareggi, una media esatta di due punti a partita. Un cammino che conferma solidità, continuità e capacità di gestione dei momenti chiave.