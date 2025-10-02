Non è record assoluto, ma l’avvio di campionato del Palermo con Filippo Inzaghi in panchina è tra i migliori degli ultimi anni. Dopo sei giornate i rosanero restano imbattuti, con tre vittorie e tre pareggi, una media esatta di due punti a partita. Un cammino che conferma solidità, continuità e capacità di gestione dei momenti chiave.
La rassegna
Giornale di Sicilia: “L’imbattibilità come Tedino, ma con Corini un punto in più”
Il confronto con il passato recente rende l’idea: con Eugenio Corini nel 2022/23 i rosanero fecero ancora meglio in termini di punti (13 nelle prime sei partite), ma senza mantenere l’imbattibilità. Per quanto riguarda invece la tenuta difensiva e i risultati senza sconfitte, il parallelo va alla stagione 2017/18 con Bruno Tedino, quando la squadra mise insieme lo stesso identico ruolino di marcia attuale: tre vittorie e tre pareggi.
Il quotidiano sottolinea come l’imbattibilità non sia soltanto un dato statistico, ma un fattore psicologico determinante: mantiene alta la fiducia, rafforza la coesione interna e riduce il rischio di crolli dopo gare difficili.
Pur non trattandosi del miglior avvio in assoluto, quello dell’era Inzaghi viene considerato tra i più promettenti, per l’equilibrio, la maturità tattica e la capacità della squadra di leggere le partite. Un percorso che, se confermato, può consolidare il Palermo tra le protagoniste di questo campionato di Serie B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA