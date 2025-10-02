Il cartellino rosso rimediato contro il Venezia costerà un turno di squalifica a Pietro Ceccaroni, elemento ormai divenuto pilastro della retroguardia del Palermo. Una perdita pesante per Filippo Inzaghi, che aveva sempre puntato con decisione sull’ex lagunare, apprezzato da compagni e tifosi per continuità e affidabilità.
La rassegna
Palermo, GDS: “Ceccaroni out a La Spezia, Veroli in rampa di lancio”
Il prossimo impegno contro lo Spezia si trasforma così in un vero banco di prova: non solo per la classifica, ma anche per la capacità della squadra di reagire alle assenze e confermare di avere spessore e maturità.
Il sostituto naturale è Andrea Veroli, giovane difensore mancino arrivato dal Cagliari. Fin qui ha avuto solo due apparizioni: pochi minuti in campionato contro il Sudtirol e una prestazione convincente in Coppa Italia con l’Udinese. Adesso per lui potrebbe arrivare la vera occasione, quella che nel calcio si definisce la “prova del nove”.
Non mancano comunque altre opzioni: sebbene di piede destro, giocatori come Pierozzi, Peda o il nuovo arrivato Bereszynski potrebbero adattarsi alla bisogna. Una varietà di soluzioni che rappresenta uno dei punti di forza di questo Palermo, chiamato sabato a rispondere sul campo.
