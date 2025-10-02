Palermo, GDS: “Ceccaroni out a La Spezia, Veroli in rampa di lancio”

Il cartellino rosso rimediato contro il Venezia costerà un turno di squalifica a Pietro Ceccaroni , elemento ormai divenuto pilastro della retroguardia del Palermo . Una perdita pesante per Filippo Inzaghi , che aveva sempre puntato con decisione sull’ex lagunare, apprezzato da compagni e tifosi per continuità e affidabilità.

Il prossimo impegno contro lo Spezia si trasforma così in un vero banco di prova: non solo per la classifica, ma anche per la capacità della squadra di reagire alle assenze e confermare di avere spessore e maturità.

Il sostituto naturale è Andrea Veroli, giovane difensore mancino arrivato dal Cagliari. Fin qui ha avuto solo due apparizioni: pochi minuti in campionato contro il Sudtirol e una prestazione convincente in Coppa Italia con l’Udinese. Adesso per lui potrebbe arrivare la vera occasione, quella che nel calcio si definisce la “prova del nove”.