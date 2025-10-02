IN TRASFERTA CON MEDIAGOL: Spezia – Palermo: guida esclusiva allo stadio Alberto Picco per i tifosi rosanero

La guida pratica di Mediagol per la trasferta perfetta. Ecco l'approfondimento della settimana

⚽️ 2 ottobre - 07:00

Di Gaetano Armao

Prima della sosta di campionato la compagine palermitana fa tappa in terra ligure.

Benvenuti nella bellissima città di La Spezia che ospita l’impianto della squadra di casa ( lo Spezia): L’Alberto Picco con i suoi 12.037 posti a sedere.

Lo stadio è intitolato alla memoria di Alberto Picco, primo marcatore della storia della formazione bianconera nonché Sottotenente degli Alpini caduto nel corso della prima guerra mondiale.

Il settore ospiti è ubicato nella “curva piscina”ed ha una capienza di 1.500 posti.

La casa dei tifosi locali è invece la “curva ferrovia” che è stata recentemente ristrutturata e interamente coperta.

L’impianto nasce nel 1919 e nel corso degli anni ha subito numerosissimi interventi di ristrutturazione.

La sua posizione, dista circa 1 km dalla stazione centrale di La Spezia, gli permette di essere facilmente raggiungibile a piedi dalle tifoserie ospiti.

Previsioni meteo e trasporti: per sabato 4 ottobre, nel corso dell’incontro, le previsioni indicano cielo nuvoloso con una temperatura di circa 19° .

Lo stadio è raggiungibile in auto sia da nord che da sud attraverso le principali arterie autostradali dello stivale.

Dalla Stazione Centrale lo stadio dista a piedi circa 1,8 km. Una passeggiata di 20-25 minuti attraverso il centro storico della città.

Da Aeroporti Vicini: Aeroporto di Pisa (Galileo Galilei) circa 78 Km e dall’Aeroporto di Genova (Cristoforo Colombo) circa 107 Km.

Scopri La Spezia: affacciata sul suggestivo Golfo dei Poeti, è una città ricca di storia, cultura e bellezze naturali.

• Via del Prione: Cuore pulsante della città, questa strada pedonale è costellata di negozi, caffè e gelaterie artigianali. Passeggia tra edifici storici e scopri angoli caratteristici.

• Piazza Sant'Agostino: Famosa per la Chiesa di Nostra Signora della Neve, è il luogo ideale per una pausa rilassante.

• Passeggiata Morin: Il lungomare alberato offre una vista panoramica sul porto e sulle colline circostanti. Da qui partono i traghetti per le Cinque Terre e Portovenere.

• Museo Amedeo Lia: Ospitato in un antico convento francescano, vanta una collezione straordinaria di opere d'arte dal Medioevo al XVIII secolo, inclusi dipinti di Tiziano e Tintoretto.

• Museo Tecnico Navale: Esplora la storia della Marina Militare Italiana attraverso modelli di navi, armi antiche e reperti storici. Un must per gli appassionati di storia marittima.

• CAMeC (Centro Arte Moderna e Contemporanea): Uno spazio dedicato all'arte moderna, con esposizioni di artisti locali e internazionali che cambiano periodicamente.

• Castello San Giorgio è una fortezza del XIII secolo che offre: Vista Panoramica: Goditi uno spettacolare panorama sulla città, il porto e il golfo e il Museo Archeologico "Ubaldo Formentini": per scoprire le antiche statue stele della Lunigiana e reperti che raccontano la storia millenaria della regione.

Sapori tipici da non perdere:

• Mesciua: Tradizionale zuppa spezzina di legumi e cereali.

• Farinata: Sottile focaccia di farina di ceci, croccante e saporita.

• Focaccia Ligure: Perfetta come spuntino veloce.

• Panigacci: Dischi di pasta non lievitata cotti nei testi di terracotta, serviti caldi con salumi, formaggi freschi o pesto.

Buona trasferta a tutti da mediagol.