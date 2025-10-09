Palermo, prosegue la preparazione in vista del Modena

Dopo la ripresa degli allenamenti di ieri, la squadra di Filippo Inzagh i, nella mattinata odierna ha proseguito la preparazione in vista del match, in programma dopo la sosta, contro il Modena .

"Doppia seduta oggi a Torretta per il Palermo guidato da Filippo Inzaghi. Al mattino sono stati effettuati test atletici, mentre nel pomeriggio i rosanero hanno svolto un’esercitazione sul possesso palla 8 vs 8 con 3 jolly e small sided games 5 vs 5 con 4 sponde".