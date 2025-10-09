mediagol palermo Palermo, prosegue la preparazione in vista del Modena

Palermo
Doppia seduta per la squadra di Inzaghi: la nota del club
Dopo la ripresa degli allenamenti di ieri, la squadra di Filippo Inzaghi, nella mattinata odierna ha proseguito la preparazione in vista del match, in programma dopo la sosta, contro il Modena.

"Doppia seduta oggi a Torretta per il Palermo guidato da Filippo Inzaghi. Al mattino sono stati effettuati test atletici, mentre nel pomeriggio i rosanero hanno svolto un’esercitazione sul possesso palla 8 vs 8 con 3 jolly e small sided games 5 vs 5 con 4 sponde".

