Palermo, tegola in difesa: l’esito degli esami strumentali di Bani

Il Palermo ha reso noto sul sito ufficiale l'esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto Mattia Bani nella mattinata odierna: "Mattia Bani è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato un’elongazione all’arto inferiore sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo"