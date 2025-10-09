mediagol palermo Palermo, tegola in difesa: l’esito degli esami strumentali di Bani

Palermo, tegola in difesa: l’esito degli esami strumentali di Bani

Il Palermo ha reso noto sul sito ufficiale l'esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto Mattia Bani nella mattinata odierna: "Mattia Bani è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato un’elongazione all’arto inferiore sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo"

Tegola importante per Filippo Inzaghi che dovrà fare a meno del suo centrale titolare per qualche sfida.

