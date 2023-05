Palermo, prosegue il matrimonio con Brunori: bomber e capitano, Corini riparte da lui

"I più scettici, infatti, si chiedevano se fosse in grado di fare la differenza come fatto in C", si legge. La risposta è che che solo Lapadula del Cagliari e Pohjanpalo del Venezia, rispettivamente con 23 e 19 gol, sono riusciti a fare meglio del centravanti del Palermo. Leader tecnico e trascinatore di un gruppo che ha bisogno di ritrovarsi in vista del prossimo campionato di Serie B. "Il club di viale del Fante già da settimane ha intavolato la trattativa per il prolungamento del contratto di un ulteriore anno. L’attuale accordo scadrà nel 2026, ma il Palermo non vuole correre rischi o incappare spiacevoli sorprese e spostare la scadenza in avanti, fino al 30 giugno 2027", chiosa il Gds.