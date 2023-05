Palermo, Di Michele: “Le squadre di Corini giocano e fanno risultati. Brunori…”

"Mi auguro che la squadra riesca a tornare dove merita la città, la gente e la piazza. Compagno di Corini? Eugenio è un allenatore innovativo, ha studiato e ha grande esperienza. Fa giocare molto bene la squadra, poi però nel campionato di Serie B ci sono tante squadre che ti fanno giocare veramente male e quindi a volte perdi in bellezza di gioco o fai partite brutte perché l’avversario non ti fa giocare. Le squadre di Corini giocano e fanno risultati. È stato un peccato che non sia riuscito a raggiungere i playoff. Brunori? È un attaccante moderno, può fare la prima o la seconda punta. Ha fatto grandi cose in Serie C e si è ripetuto in B confermando che non è solo un bomber da Lega Pro, ma un giocatore di categoria superiore. Segnare 20 gol (17 in campionato e 3 in Coppa, ndr) in un torneo come quello appena trascorso non è da tutti. L’anno giusto per andare in A? È un attaccante importante. Ha fatto bene e avrà tutta la voglia di confermarsi ancora una volta. L’ambizione di voler giocare in Serie A ti fa superare qualsiasi ostacolo e alzare sempre più l’asticella".