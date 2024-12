Palermo, Perinetti: “Palermo in ritardo ma è una squadra forte”

Le parole di Giorgio Perinetti, ex ds rosanero, in merito alla situazione in Serie A e Serie B

Giorgio Perinetti, ex ds rosanero, è intervenuto ai microfoni di "tuttomercatoweb". Tanti temi discussi, tra cui la sfida tra Palermo e Spezia.

LA SERIE A — Il dirigente ha parlato della Serie A, dalla lotta scudetto alla situazione della Roma: "Napoli? La favorita d’obbligo per lo Scudetto è l’Inter. Che poi gli azzurri abbiano immediatamente metabolizzato i dettami di Conte e si siano espressi come leader è inconfutabile. Ma attenzione all’Atalanta. La Juve ha cambiato tanto, la mentalità c’è ma le defezioni pesano. Oggi non è facile in nessun campo, vincere contro le provinciali non è semplice. Bene il Lecce, una società che conosce perfettamente come districarsi nella lotta salvezza, ha preso un allenatore molto preparato che aggiunge qualcosa alle solite invenzioni di Corvino sul mercato. Roma-Atalanta? Sarà una bellissima partita. Ranieri ha dato un’iniezione di autostima dopo il pareggio contro il Tottenham. L’Atalanta oggi si propone come una squadra concreta. Zaniolo? Non può più rimandare la sua maturazione. Deve esprimere il suo potenziale e l’Atalantastessa - ha continuato - non può più aspettarlo".

LA SERIE B — L'ex Genoa ha infine affrontato il tema della Serie B, con riguardo per la sfida tra Palermo e Spezia: "Stop di Pisa e Spezia? Prima o poi ai bianconeri doveva capitare, per la legge dei grandi numeri: il Palermo è attardato rispetto alle squadre che puntano alla Serie A ma per i liguri la sconfitta di ieri non è un incidente di percorso: hanno giocato contro una squadra forte. Per quanto riguarda il Pisa può capitare. Situazione Brunori? l problema dovrà risolversi a gennaio. In estate probabilmente la cessione sarebbe stata più vantaggiosa, sono dinamiche di mercato. È una situazione che si è logorata in questi mesi, va trovata una soluzione a gennaio oppure - ha concluso - torna a giocare per il Palermo".