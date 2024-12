Baniya dopo Palermo-Spezia: “Vittoria importante e stimolante, continuiamo così”

“Noi sapevamo quanto questa vittoria fosse importante per noi”. Lo ha detto Rayyan Baniya, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro lo Spezia. “Ci stiamo allenando a fuoco, dando il mille per cento. Ero sicuro che avremmo fatto una prestazione importante. Sono contento per me e per la squadra. Dobbiamo continuare così, è stimolante vincere in casa. Non abbiamo subito gol? Importante per l’autostima. A fine allenamento ci fermiamo per fare esercizi extra, per migliorare quello che c’è da migliorare. Siamo tra le migliori difese del campionato, dobbiamo andare avanti con questa grinta”, ha concluso il difensore del Palermo.