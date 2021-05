Palermo, Pelagotti sempre presente: il record del portiere rosanero

Il Palermo si avvicina alla sfida playoff contro il Teramo.

Marconi: “Playoff obiettivo minimo, chi affronterà il Palermo non potrà stare sereno”

I rosanero si affidano anche all’esperienza di Alberto Pelagotti che in questa stagione è stato l’unico a essere presente in tutte le partite della stagione regolare. L’estremo difensore toscano ha giocato per ben 3.240 minuti ininterrotti e di conseguenza non è mai stato sostituito ed è apparso tra i titolari in tutte le 36 occasioni. Mister Giacomo Filippi lo ha rischiato anche da diffidato nella sfida in casa della Virtus Francavilla, Pelagotti dunque unico calciatore in tutto il girone C a non essere mai stato sostituito. Per quanto riguarda presenze e minutaggio l’ex Empoli, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, è seguito da Luperini (2.229 minuti), Valente (2.220 minuti) e Accardi (2.216 minuti) mentre per presenze Rauti (33), Kanoute e Valente (31).