Marconi: “Playoff obiettivo minimo, chi affronterà il Palermo non potrà stare sereno”

Il Palermo si appresta alla sfida di domenica pomeriggio contro il Teramo.

Palermo, si avvicina il Teramo: playoff sfortunati per i rosanero, solo Crivello ha trionfato

I rosanero al Renzo Barbera affronteranno la compagine abruzzese nel match valido per il primo turno dei playoff di Serie C. Gara delicata per gli uomini di mister Giacomo Filippi che potranno giocare per il doppio risultato, infatti anche con un pari si andrebbe avanti. In merito ai playoff e alla stagione regolare appena conclusasi si è espresso il difensore rosanero, Ivan Marconi, nel corso dell’intervista concessa a ‘La Repubblica’ Palermo. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni.

Palermo-Teramo, sale la febbre playoff: Filippi dovrà rinunciare a una pedina importante

“Centrare i playoff era l’obiettivo minimo, ma dopo tutto quello che è successo abbiamo fatto il minimo. Non posso dire che sia stato un buon lavoro, ma se guardo la seconda parte inoltrata della stagione siamo sulla strada giusta. Adesso siamo qui e ci giochiamo una fetta importante della stagione, siamo in pista e dobbiamo ballare. Le ultime partite possono solo darci fiducia perchè abbiamo sempre portato a casa punti e sempre fatto buone prestazioni.Questo è già un buon punto di partenza. Teramo? All’andata per noi era la prima volta in assoluto che giocavamo insieme e il Teramo mi aveva impressionato. Resta una squadra da non sottovalutare con giocatori di categoria, ma siamo in casa e siamo lanciati. Ci alleniamo in modo diverso e abbiamo un obiettivo molto chiaro: cercare di stupire e stupirci noi stessi per quello che possiamo fare. Chi affronta il Palermo adesso non può essere sereno, per noi parlano i risultati che abbiamo ottenuto da un certo punto della stagione in poi. Cambiare l’allenatore dà sempre una scossa e Filippi ci ha dato tanto entusiasmo. Cerchiamo di seguirlo in tutto e per tutto: tante volte ci riesce bene, altre volte un pò meno”.