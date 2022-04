Palermo: Pelagotti ancora out, ma va a Bari con i compagni. Marong…

Il portiere del Palermo, fermo ai box, ha scelto di viaggiare con i compagni di squadra: alle ore 17:30 la sfida contro il Bari

"Pelagotti ancora non è pronto, ma va con i compagni". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo . Alle ore 17:30, allo Stadio "San Nicola", i rosanero affronteranno il Bari di Michele Mignani , con l'obiettivo di scalare la classifica ed iniziare i playoff dalla fase nazionale ( QUI LE COMBINAZIONI ).

Non scenderà in campo, ma è partito alla volta della Puglia Alberto Pelagotti. Fermo ai box dopo l'intervento chirurgico programmato al quale si è sottoposto nei giorni scorsi, il portiere del Palermo ha scelto di salire sul pullman che ha portato la squadra in aeroporto, direzione Bari. "L'importanza di Pelagotti nello spogliatoio del Palermo si nota anche da queste cose [...] Un segnale di vicinanza in una giornata che può risultare decisiva nella corsa al secondo posto", si legge.