Palermo già migliore quarta (almeno): in palio 2°, 3° e 4° posto. Le combinazioni

Andrà in scena alle ore 17:30 l'ultima giornata del Girone C di Serie C: allo Stadio "San Nicola" è in programma Bari-Palermo

Ultimi novanta minuti. Il Palermo dovrà "vincere a Bari e poi sperare", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Alle ore 17:30, allo Stadio "San Nicola", gli uomini di Silvio Baldini affronteranno la capolista del Girone C, già promossa in Serie B con tre turni d'anticipo, con l'obiettivo di centrare il secondo posto ed iniziare i playoff dalla fase nazionale.

Tuttavia, "le combinazioni per il secondo posto non lasciano molte chance al Palermo", si legge. Con un pareggio, i rosanero potrebbero ambire al massimo al terzo posto. Obbligatorio, dunque, battere il Bari e poi sperare in un passo falso di Avellino e Catanzaro, che giocheranno rispettivamente in trasferta contro Foggia e Vibonese. In caso di sconfitta, invece, il Palermo finirebbe al quarto posto, con la certezza (arrivata ieri) di essere testa di serie come migliore quarta in caso di accesso alla fase nazionale. Ciò significa che per il primo turno della fase nazionale, il Palermo giocherà il ritorno in casa e passerebbe il turno anche in caso di parità nel doppio confronto.

Pareggiando, il Palermo potrebbe arrivare terzo soltanto in caso di sconfitta dell’Avellino contro il Foggia. Se la squadra di Gautieri dovesse perdere allo "Zaccheria" ed i rosa conquistare un punto a Bari, le due compagini arriverebbero a quota 64 punti, con il Palermo che sarebbe terzo grazie agli scontri diretti a proprio favore. In questo caso, cambierebbe poco il risultato del Catanzaro: se anche i calabresi dovessero chiudere a 64 punti, nella classifica avulsa a tre si troverebbero davanti a tutti grazie alla differenza reti negli scontri diretti.

In caso di quarto posto, il Palermo inizierebbe la sua avventura agli spareggi il 4 maggio al "Renzo Barbera", in gara unica, con due risultati su tre a favore. Le terze, invece, entreranno in fase nazionale, con l'esordio in trasferta l'8 maggio nel match d’andata (ritorno in casa il 12 maggio). Le seconde, infine, faranno il loro ingresso il 17 maggio, nella gara d'andata del secondo turno di fase nazionale, con ritorno in casa il 21 maggio.