Palermo, parla Nikolaou: “Dobbiamo mantenere la calma, a Frosinone solo per vincere”

Nikolaou, difensore del Palermo, ha parlato di diversi temi riguardanti i rosanero

Mediagol ⚽️ 5 novembre 2024 (modifica il 5 novembre 2024 | 16:43)

Dimitrios Nikolaou, difensore centrale acquistato dal Palermo nell’ultima sessione estiva di calciomercato, si è espresso al “Corriere dello Sport” sulla stagione in corso dei rosanero al momento non positiva.

MOMENTO NEGATIVO -“Domenica abbiamo controllato la partita e creato moltissime opportunità, ma il gol non è arrivato e alla fine abbiamo perso sulla loro unica chance. Ogni volta cerchiamo di portare in campo ciò che proviamo in allenamento, ma ci sono giornate in cui le cose non vanno per il verso giusto. La nostra forza deve essere quella di perseverare su ciò che stiamo costruendo, migliorare i punti deboli e mantenere sempre l’idea di poter vincere contro qualsiasi avversario. Dobbiamo concentrarci una partita alla volta; ora abbiamo il Frosinone, e il nostro obiettivo è portare a casa la vittoria. Siamo solo a novembre, il campionato finisce a maggio e c’è tempo per raggiungere il traguardo indicato dalla società”.

SOLO UN TEMPO IN CAMPO -“Sono d’accordo solo se parliamo della partita contro il Modena, ma nelle altre non credo che siamo durati solo un tempo. Con la Reggiana abbiamo tenuto bene per tutti i 90 minuti, soffrendo solo a causa di un nostro errore. A Mantova siamo stati costantemente nella loro metà campo, creando molte più occasioni rispetto a loro, e anche contro il Cittadella abbiamo prodotto tantissimo. Dobbiamo concentrarci di più nel concretizzare le opportunità che creiamo. Bisogna restare positivi ed equilibrati, migliorando nei dettagli. Solo così le vittorie arriveranno”.

LA STAGIONE PASSATA INCIDE? -“Quello che è successo l’anno scorso non ha alcun peso nello spogliatoio. Anche se è vero che abbiamo perso in casa, tutti sappiamo che il nostro stadio è stato e continuerà a essere una forza che ci sostiene. Giocare al Barbera non ci intimorisce, anzi, è l’opposto. I tifosi qui danno tutto: vengono sempre in oltre 20.000 allo stadio. È normale che siano preoccupati quando i risultati non arrivano, ma sta a noi mantenere la calma e fare il possibile per renderli felici. Posso dire che questa situazione ci rende ancora più uniti”.

LA CHIAVE DECISIVA PER VINCERE -“L'equilibrio, la capacità di continuare a lavorare forte e migliorarci tutti i giorni senza badare a risultati positivi o negativi. Il torneo è lungo, dobbiamo crederci, i risultati arriveranno con volontà ed abnegazione”.

FROSINONE -“Affronteremo una squadra forte, che non ha iniziato al meglio ma sarà determinata a riscattarsi. Noi dobbiamo rimanere totalmente concentrati e prepararci al massimo. Ma il Palermo scende in campo sempre per vincere. Dobbiamo imparare a concretizzare meglio il gioco che creiamo”.