Palermo, parla l’agente di Corona: “Il ragazzo aveva diverse richieste in B ma Inzaghi lo ha voluto con sé”

Le parole di Claudio Vigorelli
Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, Corona e Kayode, ha rilasciato qualche dichiarazione a TMW: 

In Udinese-Palermo c'è stato spazio anche per il giovane Giacomo Corona. Inzaghi è stato importante per farlo rimanere?"Sì, il ragazzo aveva diverse richieste in B, ma Inzaghi lo ha voluto con sé. Siamo molto contenti di essere rimasti a Palermo e che il mister lo tenga in considerazione in questo modo".

