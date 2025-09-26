Palermo, parla l’agente di Corona: “Il ragazzo aveva diverse richieste in B ma Inzaghi lo ha voluto con sé”

Claudio Vigorelli , agente di Zaniolo, Corona e Kayode , ha rilasciato qualche dichiarazione a TMW:

In Udinese-Palermo c'è stato spazio anche per il giovane Giacomo Corona. Inzaghi è stato importante per farlo rimanere?"Sì, il ragazzo aveva diverse richieste in B, ma Inzaghi lo ha voluto con sé. Siamo molto contenti di essere rimasti a Palermo e che il mister lo tenga in considerazione in questo modo".