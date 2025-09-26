Ex rosa, Filippi: “Contro il Bari il Palermo mi ha impressionato. Lucca? Vederlo in A non è una sorpresa”

Le parole dell'ex allenatore dei rosanero

⚽️ 26 settembre - 11:05

Giacomo Filippi, ex allenatore del Palermo, è intervenuto a TMW:

"Lucca? Vederlo in Serie A e con la maglia del Napoli non è una sorpresa. Quando l’ho allenato si vedeva che era determinato e aveva potenzialità”

E' uno da Napoli?

“Si. Anche se era normale che pagasse lo scotto iniziale. Giocare a Udine non è lo stesso di giocare a Napoli. Sono certo che si imporrà”.

Chi è l'anti Napoli?

“L’Inter. È una squadra forte, rodata. Penso che il Napoli abbia qualcosa in più rispetto all’anno scorso: non è stato fatto un mercato milionario ma mirato e di prospettiva”.

E la B, mister?

“Contro il Bari il Palermo mi ha fatto un’ottima impressione. Ha concesso poco o nulla. C’è la giusta alchimia con l’allenatore e tutti danno qualcosa in più. Al pari dei rosanero metto il Venezia. E vedo bene anche Monza ed Empoli, risaliranno. Come è stato positivo il mercato del Modena”.

Il Girone C di Serie C è assai combattuto...

“Benevento, Salernitana e Catania sono le favorite del Girone C. Poi ci sono le sorprese. Occhio al Cosenza: ha venduto poco o nulla ma ha un ottimo allenatore”.

E lei, pronto a tornare in pista?

“Non vedo l’ora. Aspetto la chiamata giusta. Mi sto aggiornando, ma mi sono anche stancato di aggiornarmi (sorride, ndr). Voglio tornare in pista”.