Palermo-Padova, settore ospiti aperto al Barbera per la prima volta in stagione. In occasione della sfida contro il Padova, in programma sabato 19 settembre alle ore 15:00, i tifosi ospiti potranno per la prima volta in questa stagione accedere al settore loro riservato dello stadio Renzo Barbera. Il Padova ha comunicato le modalità di acquisto dei tagliandi e tutte le informazioni necessarie per assistere alla gara valida per la 5ª giornata del Campionato di Serie BKT 2026/2027.

Di seguito il comunicato del club veneto:

DOVE ACQUISTARE

I tagliandi del settore ospiti (Curva Ospiti – anello superiore, settori A21 e O21) saranno disponibili alla vendita dalle ore 13:00 di lunedì 14 settembre 2026 e fino alle ore 19:00 di venerdì 18 settembre 2026, o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– La pagina ufficiale biglietteria PALERMO FC: https://biglietteria.palermofc.com/

– I punti vendita Vivaticket presenti su tutto il territorio nazionale: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv

RESTRIZIONI ALLA VENDITA

I residenti nella provincia di Padova potranno acquistare esclusivamente titoli di accesso nel settore ospiti, come stabilito dalle Autorità di P.S.

Si ricorda che i biglietti del settore ospiti NON saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita. Si raccomanda, pertanto, ai tifosi ospiti di non arrivare a Palermo se sprovvisti di titolo di accesso allo stadio.

PREZZO BIGLIETTI

Il costo unico di un singolo tagliando è di 24,00 euro + commissioni di servizio.

CAMBIO NOMINATIVO

In ottemperanza alla vigente normativa è previsto che ciascun biglietto sia intestato all’effettivo utilizzatore.

MODALITÀ DI ACCESSO

• Al momento dell’acquisto il tifoso dovrà accettare il Regolamento d’Uso e le condizioni d’acquisto, tra cui quella di essere in possesso della documentazione utile per accedere allo stadio;

• Non introdurre striscioni e bandiere se non preventivamente autorizzate dal G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza);

• Seguire le indicazioni degli steward e la segnaletica per arrivare al posto assegnato: andrà occupato esclusivamente quello indicato nel proprio biglietto;

• Uscire dall’impianto dopo le indicazioni degli steward, favorendo un deflusso rapido e regolare.

Il Regolamento d’Uso dello stadio “Renzo Barbera” è consultabile al seguente indirizzo: https://www.palermofc.com/it/regolamenti/

STRISCIONI E COREOGRAFIE

Potranno essere introdotti all’interno dello Stadio “Renzo Barbera” di Palermo solamente gli striscioni, le bandiere, le scenografie, i tamburi e i megafoni che abbiano ottenuto preventivamente autorizzazione dalle competenti autorità ovvero che siano state accreditate nell’apposito albo nazionale.

Tale accreditamento deve essere richiesto secondo le modalità indicate dall’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive ed in accordo con le Questure competenti.

La richiesta per l’esposizione di striscioni non accreditati presso l’albo nazionale deve essere fatta pervenire alla società sportiva di appartenenza entro 5 giorni prima della gara, che provvederà, tramite lo SLO o il DGE, a presentarle allo SLO del Palermo F.C..

Gli striscioni saranno introdotti allo stadio attraverso l’ingresso riservato alla Tifoseria Ospite (tornello 23, ingresso 21) contestualmente all’ingresso degli spettatori e previo controllo delle Autorità di Pubblica Sicurezza preposte.

Si ricorda che la presentazione della domanda, come sopra descritta, non dà automaticamente diritto all’accesso di tutti i materiali, che dovranno comunque essere approvati in sede di GOS.

Unitamente alla domanda dovranno essere allegati: