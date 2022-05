Palermo-Padova, Ghirelli ribadisce: “Si gioca domenica 12 alle 21:00”

Le parole del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli in risposta ad un tifoso del Palermo in merito ad un'eventuale spostamento della finale playoff di ritorno tra i rosanero e il Padova

Chiarissimo Francesco Ghirelli, la finale playoff di ritorno del 'Renzo Barbera' si giocherà domenica 12 alle ore 21:00. Nessun anticipo o rinvio, a detta del numero uno della Lega Pro, per quel che riguarda la decisiva sfida per la Serie B tra Palermo e Padova. Questa almeno la risposta attuale data da Ghirelli ad un tifoso che, tramite social, ha chiesto chiarimenti in merito alla questione che vedrebbe la prefettura di Palermo insistere per un anticipo o un rinvio della gara a causa della coincidenza con le elezioni comunali che, fino alla mezzanotte del 12 giugno, terranno impegnate diverse forze dell'ordine.

Eventuali problemi di ordine pubblico - considerato anche l'ennesimo pienone atteso sugli spalti del 'Barbera' - sono alla base del possibile spostamento della gara, opzione per la quale sono sopraggiunte già diverse lamentele da parte di diversi tifosi del Padova che, secondo le comunicazioni del club biancoscudato, avrebbero già acquistato il loro biglietto aereo per giungere domenica 12 in Sicilia.

Una matassa non facile da sbrogliare per la Lega Pro, che non potrà tuttavia ignorare la coincidenza della partita con le elezioni, e che nel giro di questa settimana dovrà studiare una soluzione. Nel frattempo, Ghirelli continua a mantenere la sua linea: "Nei playoff, dopo la pandemia, la scelta è stata: l’orario e la data che favorisca l’afflusso dei tifosi allo stadio. Domenica 12 giugno pv, ore 21".