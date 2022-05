Palermo-Padova, coincidenza elezioni e finale: Giusto Catania chiede l’anticipo

Coincidenza tra elezioni amministrative e finale playoff, Giusto Catania chiede l’anticipo della gara del ‘Renzo Barbera’ tra Palermo e Padova. Con la vittoria nel doppio confronto contro la FeralpiSalò, la formazione...

La gara di ritorno, però, è in programma il 12 giugno e in questa stessa giornata avranno seguito anche le elezioni comunali in città. Per via di possibili problematiche legate all'ordine pubblico, si ipotizza già un anticipo della gara che - probabilmente - potrebbe essere fissato per sabato 11 giugno.

L'assessore comunale a Palermo Giusto Catania, in merito alla questione, ha già sollecitato con delle chiare dichiarazioni l'anticipo della sfida decisiva per il futuro rosanero. Ecco, di seguito, le sue parole riportate dal GdS: "Il 12 giugno a Palermo si svolgeranno in contemporanea le elezioni amministrative e la partita di calcio decisiva per promozione in serie B della squadra rosanero. Tale coincidenza rischia di rappresentare un problema democratico e di ordine pubblico per la città. Si dovrà predisporre un impegno straordinario delle forze dell’ordine e della polizia municipale e appare evidente che si corre il rischio di aumentare la fascia di astensionismo. Invito il signor prefetto di Palermo a valutare la possibilità di chiedere alla Lega Pro di Serie C l’anticipo della partita tra Palermo e Padova, a sabato 11 giugno, al fine di non sovrapporre l'importante evento sportivo con il regolare svolgimento della competizione elettorale".