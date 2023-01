Palermo, ora c’è tutto un girone da giocare. Il mercato può stravolgere l’equilibrio

Tre settimane per fare un bilancio sulla prima parte di stagione e riorganizzarsi

"Palermo, testa giusta e rinforzi", questo il titolo dell'articolo dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che si concentra sui temi d'attualità in casa Palermo ed in particolare sull'imminente ripresa del campionato di Serie B che vedrà la formazione di Eugenio Corini impegnata nella sfida del "Renato Curi" di Perugia in programma il prossimo 14 gennaio alle ore 14.00.

Tornati dal ritiro di Roma al centro sportivo "Giulio Onesti" lo scorso sabato, i rosanero torneranno ad allenarsi a Boccadifalco per poter riprendere uno dei campionati di Serie B più equilibrati ed avvincenti di sempre. Due sconfitte consecutive potrebbero far ritornare i rosanero in zona playout, con un momentaneo vantaggio di quattro punti, mentre, viceversa, due successi di fila potrebbero proiettare sempre più in alto con un "posto al sole" verso la zona playoff, attualmente distante di due lunghezze.

Ogni squadra del campionato cadetto avrà riordinato i propri schemi in questa sosta di quasi tre settimane, con una variabile che potrebbe risultare decisiva al fine dello stravolgimento, sia in positivo sia in negativo, della propria annata: il calciomercato invernale. Per quanto riguarda il Palermo, l'operazione di sfoltimento della rosa si è quasi conclusa, mentre il club di Viale del Fante deve ancora annunciare ufficialmente l'arrivo di Renzo Orihuela dal Montevideo City. In entrata, è quasi fatta per Paulo Azzi dal Modena.