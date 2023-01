Palermo, operazione sfoltimento quasi conclusa. In arrivo Azzi dal Modena, Seck…

Sono pochissimi i giocatori in partenza rimasti. Quasi fatta per il terzino Azzi

"Sorpasso alla Salernitana per Azzi dal Modena, poi caccia all'attaccante", apre così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che punta i riflettori sui temi d'attualità in casa Palermo ed in particolare sul calciomercato orchestrato dal direttore sportivo Leandro Rinaudo.

Le operazioni del club rosanero sono state fino ad ora prevalentemente orientate allo sfoltimento della rosa, particolarmente popolata nel reparto difensivo, con Andrea Accardi, Roberto Crivello, Mladen Devetak, Manuel Peretti ed infine Roberto Floriano che hanno ufficialmente già lasciato la Sicilia. Le ultime possibili uscite potrebbero essere quelle dei tre Edoardo: Lancini, Soleri e Pierozzi, anche se per quest'ultimo si tratta di un calciatore dal cartellino appartenente ad un altro club, la Fiorentina. Il difensore ex Brescia, protagonista delle ultime due promozioni dei rosa, potrebbe particolarmente "soffrire" la presenza dell'unico nuovo arrivato al momento in casa Palermo, ovvero l'uruguaiano Renzo Orihuela.

Il prossimo colpo dei rosanero arriverà direttamente dalla Serie B e sarà con ogni probabilità Paulo Azzi: "la trattativa col Modena è ben avviata e già nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca. Il terzino brasiliano arriverebbe a titolo definitivo", sottolinea il quotidiano. Il Palermo ha superato la concorrenza della Salernitana offrendo quasi un milione di euro ed ha in pugno il quarto basso di sinistra utile per una sana concorrenza ed alternanaza con Marco Sala, considerando le partenze di Crivello e Devetak. Un'operazione necessaria, infine, potrebbe riguardare il reparto avanzato dello schieramento tattico del mister Eugenio Corini: "L'intenzione è quella di prendere un giocatore di qualità, importante e di prospettiva, che possa affiancare Matteo Brunori o giocare da esterno alto in un 4-3-3 più offensivo. [...] L'ipotesi Demba Seck del Torino è sempre attuale, ma i termini della trattativa non sono stati ancora approfonditi. Luca Vido pare destinato a rimanere, nonostante ad oggi, il suo contributo sia stato piuttosto modesto", conclude la Gazzetta.