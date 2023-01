Calciomercato Palermo, Rinaudo mette la freccia: sorpasso alla Salernitana per Azzi

Dopo l'ingaggio del jolly difensivo uruguaiano, Renzo Orihuela, classe 2001 ex Montevideo City Tork, il Palermo si appresta a definire la seconda operazione in entrata di questo calciomercato invernale. Con il placet di proprietà e management del City Football Group, Leandro Rinaudo ha rotto gli indugi affondato il colpo su quello che era il primo obiettivo per la corsia mancina, superando di slancio la pur qualificata concorrenza. Entro un paio di giorni il club rosanero dovrebbe ratificare l'acquisto del cartellino di Paulo Azzi, laterale sinistro dalla spiccata propensione offensiva, capace di giocare da quarto basso o da quinto di centrocampo. Tecnica sopraffina e forza fisica, il calciatore si è contraddistinto per continuità r qualità di rendimento nel suo ruolo, destando le attenzioni anche di club che militano in massima serie. Brasiliano in possesso del passaporto italiano che gli garantisce lo status di comunitario, Azzi costituisce tra i migliori profili nel suo ruolo nel torneo cadetto. Palermo che ha raggiunto l'intesa con il Modena sulla base di una cifra di poco inferiore al milione di euro, il giocatore dovrebbe sottoscrivere con il club siciliano un contratto fino al giugno 2025. Salernitana battuta al fotofinish, con il binomio composto da rinaudo e Zavagno bravo sul piano diplomatico e negoziale a leggere le varie fasi della trattativa, imprimendo l'accelerazione decisiva al momento opportuno per aggiudicarsi le prestazioni del ragazzo. Seck e Tutino restano profili monitorati per potenziare il reparto offensivo ma, al momento, sembrano due piste piuttosto complicate in ragione di contingenze tecniche e parametri economici. La prossima settimana potrebbe essere quella giusta per definire la cessione di Doda all'Imolese, mentre su Lancini è forte il pressing del Cesena.