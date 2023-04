Palermo, occhio al Benvento: è l’ultimo bivio per la corsa playoff in Serie B

Il Palermo affronterà il Benevento a partire dalle ore 16.15 allo stadio 'Barbera'

"Palermo, è l’ultimo bivio per i playoff". Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulla preparazione del Palermo all'ostica sfida contro il Benevento in programma oggi alle 16.15 al 'Renzo Barbera' ed in particolare sull'importanza, in ottica playoff.

Probabili Formazioni Palermo-Benevento — Per centrare l'obiettivo playoff non c'è alcun dubbio sul fatto che serva raccogliere più punti, con l'ottavo posto che attualmente per i rosa dista tre lunghezze. Una sola vittoria nelle ultime nove gare non è uno score entusiasmante, specialmente per una piazza che nel corso della stagione ha alzato l'asticella spostando il traguardo "consolidamento della categoria" a quello più ambizioso di partecipare al minitorneo post campionato.