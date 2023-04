Il Palermo a caccia dei tre punti nel match in programma sabato pomeriggio contro il Benevento. Alle ore 16:15, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B, la quindicesima del girone di ritorno. I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo la deludente sconfitta rimediata lo scorso weekend fra le mura dello Stadio "Pier Luigi Penzo", con la compagine siciliana che occupa attualmente il decimo posto in classifica a quota quarantadue punti, a -3 dall'ottavo posto che vorrebbe dire playoff.