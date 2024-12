Palermo, Novellino: “Spero che i rosanero si riprendano. Non capisco perchè non giochi Brunori”

L'ex tecnico del Modena ha parlato della Serie A, dalla lotta ai vertici alla possibile cessione societaria del Torino: " Cairo via dal Toro ? Finirebbe un’era, ma spero non venda. È una persona che ha dato tanto e sta continuando a dare tanto al calcio. È un presidente che tiene alla sua creatura, le colpe non sono certo sue. Fiorentina - Inter ? Ineroazzurri sono una squadra quadrata. La Fiorentina si è ripresa alla grande, Palladino ha due persone come Goretti e Pradé su cui può contare. Juve - Lecce ? I bianconeri mi hanno fatto una bella impressione in generale. Domenica scorsa il Lecce è stato fortunato, Giampaolo però - ha aggiunto - è una persona competente ed è bello che sia tornato".

LA SERIE B

L'allenatore ha infine discusso della Serie B, dalla Sampdoria all'imminente sfida tra Palermo e Spezia: "La Samp sta passando un momento particolare, ma sono convinto che si riprenderà. Il Catanzaro è forte e ben allenato da Caserta ma vorrei rivedere in alto la Samp che ha calciatori importanti. Palermo-Spezia? Tra le due tifo per i rosanero, che spero si riprendano. Per me avrebbero potuto lottare per vincere il campionato ma non riesco a capire perché non giochi un calciatore come Brunori. Non conosco Dionisi come allenatore ma conosco Brunori e so che ha dato tanto al Palermo ed è una persona rispettosa dei ruoli. A volte noi allenatori dovremmo capire che i calciatori - ha concluso - quando vivono alcuni momenti complicati vanno aiutati".