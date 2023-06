Palermo, non solo Gomes e Brunori: rinnovo anche per il giovane Buttaro fino al 2027

Destro naturale dotato di sagacia tattica e vis agonistica, attento e caparbio in sede di marcatura. Interprete ideale nel ruolo di braccetto di destra in una linea difensiva a tre. Profilo duttile in grado di ricoprire la posizione di terzino destro in una difesa a quattro o quella di esterno di centrocampo in una linea a cinque. Buttaro rinnoverà fino al 2027 dopo aver disputato diciannove presenze in stagione e segnale un gol nella trasferta di Como. "Un attestato di fiducia importante da parte della società rosanero e per nulla scontato vista la stagione anche sfortunata da parte dello stesso calciatore, rimasto per molto tempo ai box per un infortunio alla caviglia e, quindi, scavalcato nelle gerarchie dai propri compagni di squadra. Ma con un finale di stagione a dir poco convincente, Buttaro ha conquistato sia la fiducia e, quindi, la conferma della società che del proprio allenatore, che potrà nuovamente contare su di lui", chiosa il noto quotidiano.