Palermo, non solo Desplanches: anche Vasic e Lund trionfano in Nazionale

Dopo Aljosa Vasic e Sebastiano Desplanches , anche Kristoffer Lund ha terminato gli impegni con gli Stati Uniti . Titolare in occasione dell'amichevole contro il Ghana , il terzino sinistro del Palermo ha giocato 90 minuti. Il test è terminato con il risultato di 4-0 in favore degli USA grazie alla doppietta di Reyna e alle reti messe a segno da Pulisic (su calcio di rigore) e Balogun .

Una buona prova, quella offerta dal numero 3 rosanero, che nelle prossime ore tornerà a disposizione di Eugenio Corini in vista della sfida contro lo Spezia, in programma lunedì sera allo Stadio "Renzo Barbera", così come Vasic e Desplanches . "Che modo di concludere questo viaggio. Grazie Nashville", ha scritto lo stesso Lund sul proprio account Instagram.

Vincono anche Vasic e Desplanches, rispettivamente con la Serbia U21 e l'Italia U21. Il centrocampista del Palermo ha ottenuto in trasferta un importante successo, battendo nel finale per 2-1 i pari età dell'Irlanda del Nord al termine di una gara piuttosto complicata, dopo la netta sconfitta per 9-1 rimediata contro l'Inghilterra. Anche in questo caso, Vasic è rimasto in campo per 90 minuti.