Palermo, non si molla Felici: i rosanero trattano con il Lecce, il futuro di Langella, Peretti e Kraja…

Il Palermo punta al ritorno di Mattia Felici che nella stagione di Serie D ha fatto particolarmente bene stregando i tifosi rosanero.

Palermo, pazza idea De Rossi: l’ex Roma alla ricerca di una panchina

Il giovanissimo esterno offensivo romano è però legato al futuro del Lecce, club che detiene il suo cartellino. In caso di retrocessione in Serie B i salentini potrebbero voler puntare su alcuni giovani talentuosi e per questo potrebbero avere l’intenzione di trattenere il calciatore. I giallorossi non sono comunque interessati a cedere il giocatore a titolo definitivo e, come rivela l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, potrebbero aprire a un prestito. La dirigenza rosanero lavora anche su due profili del 2000 che nella scorsa stagione hanno fatto molto bene ossia Langella e Peretti che hanno firmato recentemente i loro contratti professionistici con Pisa e Verona. Sono stati messi a segno un paio di colpi importanti come il ritorno di Andrea Silipo e quello di Lorenzo Lucca, adesso si punta al rientro di Kraja dall’Atalanta con cui si è aperto anche un discorso legato al giovane Colpani nell’ultima stagione al Trapani.

Palermo, nodo allenatore: incassati una serie di “no”, i rosanero tengono d’occhio Vivarini e Auteri