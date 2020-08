Palermo, pazza idea De Rossi: l’ex Roma alla ricerca di una panchina

Il Palermo e la suggestione legata a un clamoroso arrivo in panchina di Daniele De Rossi.

L’ex centrocampista e capitano della Roma qualche settimana fa era stato insistentemente accostato alla Fiorentina, ma dopo la smentita di Rocco Commisso ecco il rinnovo per Beppe Iachini che gli ha chiuso la porta. Nelle ultime ore la dirigenza rosanero, come rivelato dall’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’ sembra aver avviato i contatti con l’entourage del neo allenatore quantomeno per chiedere informazioni. L’ex campione del mondo con l’Italia nel 2006 non è al momento provvisto di patentino Uefa Pro e di conseguenza non potrebbe allenare né in Serie A né in Serie B; in Lega Pro, invece, potrebbe ottenere una deroga e nel frattempo partecipare ai corsi.