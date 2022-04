Palermo, niente derby col Catania: per i rosanero si programma un’amichevole

Il derby di Sicilia tra Palermo e Catania era in programma il prossimo 16 aprile allo Stadio "Renzo Barbera"

"Senza derby e con un fine settimana da vivere da spettatori interessati, al Palermo si sta ragionando sul da farsi". Apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo . L'esclusione del Catania dal campionato di Serie C e la cancellazione di tutti i risultati dei rossazzurri e delle prossime gare che avrebbero dovuto affrontare gli etnei hanno effetti dirompenti sul Girone C .

Il prossimo weekend, infatti, la squadra di Silvio Baldini non scenderà in campo. Il 16 aprile era in programma al "Renzo Barbera" Palermo-Catania, ma il derby di Sicilia non andrà in scena. Per questo motivo, al vaglio vi sarebbe l'ipotesi di organizzare un'amichevole "per non perdere il ritmo in vista dell’ultima giornata a Bari, dove i rosanero si a giocheranno l’ultima possibilità di terminare la stagione regolare al secondo posto", si legge. Resta da capire quando e contro chi, visto che molte squadre sono impegnate nei rispettivi tornei.