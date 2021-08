Palermo-Monopoli: stadio gratis per la Coppa Italia, ma solo per i vecchi abbonati che… lo meritano

Il club rosanero ha deciso di premiare con un biglietto gratis quei tifosi che hanno aiutato in una stagione difficile

L'iniziativa del club era stata denominata #IONONMITIROINDIETRO 2020 e mirava a premiare chiunque avesse rinunciato a richiedere il rimborso parziale del proprio abbonamento 2019-2020, per le partite non giocate nella relativa stagione a supporto della Società. L’iniziativa, che dava la possibilità di richiedere uno sconto sul nuovo abbonamento pari al doppio del credito non goduto portando un nuovo abbonato, non potrà essere applicata dal momento che per via delle limitazioni e per la scelta della società di mettere in vendita soltanto 2500 abbonamenti per la stagione 2021/22, non sarà possibile portare nuovi abbonati scavalcando le prelazioni degli ex abbonati.