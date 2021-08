Palermo, ingresso gratuito per i disabili allo stadio. Come ottenere un accredito al “Barbera”

Riservato a persone diversamente abili, deambulanti e non deambulanti con carrozzina in possesso di certificato di invalidità al 100%

Il Palermo da sempre accoglie gratuitamente allo stadio anche i tifosi disabili. Per questa categoria, al posto dell’abbonamento, viene destinato un accredito gratuito per le singole partite.

Al fine di agevolare l’accesso allo Stadio Comunale "Renzo Barbera", il Palermo F.C. ha istituito un sistema di prenotazione dei posti riservato ai portatori di handicap che consentirà di renderne più sicuro ed agevole l’ingresso. Il servizio è obbligatorio e prevede la possibilità per le persone diversamente abili, deambulanti e non deambulanti con carrozzina in possesso di certificato di invalidità al 100%, di assistere gratuitamente alle partite casalinghe. Se la persona diversamente abile necessita di assistenza continua, è previsto l’ingresso gratuito anche per un accompagnatore maggiorenne.