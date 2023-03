Palermo-Modena 5-2: Nedelcearu e Graves in tilt, top Soleri e Tutino, ok Vido

Il Palermo torna a vincere al “Renzo Barbera”. Dopo i cinque pareggi di fila ottenuti in campionato, la compagine siciliana ha battuto il Modena di Attilio Tesser in rimonta, in occasione del match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie B, anticipo del trentesimo turno del torneo cadetto. Decisive le reti messe a segno nel primo tempo da Tutino, e nella ripresa da Soleri, Verre, Aurelio e Vido, quest'ultimo a segno dal dischetto.