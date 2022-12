Palermo, Miranda: “Zeman si ricordava la mia tripletta al Catania. Venuti i brividi”

Questo il post pubblicato da Maurizio Miranda, uno dei leader offensivi della Primavera del Palermo targata Zdenek Zeman: "Veramente non ha prezzo rivedere la persone che ti ha formato come calciatore e come uomo. Vedendomi, si è soffermato dicendomi di ricordare i tre gol che ho fatto contro il Catania primavera. Mi sono venuti i brividi a parlare due minuti con lui. Dopo tanto tempo l'ho rivisto e non vi dico come ero emozionato. Zeman è una persona semplice che ancora dimostra molto affetto a tutti i suoi giocatori e ho visto i suoi occhi che brillavano. Unico in tutto. Avrei tante cose da raccontare su di lui ma le tengo nel mio cuore. Zdenek Zeman grazie a te per quello che sono".